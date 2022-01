Quotidien, deuxième partie du 7 janvier 2022 avec Shaïn Boumedine, Nessim Chikhaoui et Alexandra Pizzagali

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le tout premier déplacement de Christiane Taubira. En plateau, Yann Barthès reçoit Frédéric Beigbeder à l’occasion de la publication de son livre « Un barrage contre l’Atlantique », mais aussi le réalisateur Nessim Chikhaoui et l’acteur Shaïn Boumedine pour la sortie de leur film « Placés » et enfin l’humoriste Alexandra Pizzagali pour le lancement de son one-woman show. Pour finir, Marc Beauge fait le bilan mode des vacances de fin d’année, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et notre Mondaine Clémence Majani s’invite dans les coulisses de l’Olympia avec Jeff Panacloc.