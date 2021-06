Quotidien, deuxième partie du 7 juin 2021 avec Monica Bellucci, Carole Bouquet et Gérald Bronner

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 juin 2021 : Paul Larrouturou et Paul Bouffard étaient en reportage à Avignon ce week-end pour assister à la troisième édition de l’Université citoyenne. Après trois minutes d’échanges avec Francis Lalanne, le ton est monté. En plateau, Yann Barthès reçoit l’expert des théories complotistes, Gérald Bronner, pour décrypter le dérapage de Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. Il reçoit ensuite deux des plus grandes actrices de leur génération : Monica Bellucci et Carole Bouquet, à l’occasion de la sortie du film « Les fantasmes ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du métier de coordinateur d’intimité dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe La Chanson de l’année sur TF1.