Quotidien, deuxième partie du 7 juin 2022 avec Alex Lutz et Sergueï Jirnov

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 7 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous donne des nouvelles de Yannick Jadot, très, très discret depuis sa défaite au premier tour de l’élection présidentielle. Il débriefe également la manifestation des soignants organisée à travers toute la France ce mardi et prend des nouvelles de l’Ukraine grâce à la photojournaliste Adrienne Surprenant. En plateau, Yann Barthès reçoit un ex-agent du KGB, Sergueï Jirnov, pour faire le point sur la situation en Ukraine et les intentions de Vladimir Poutine. Il reçoit ensuite Alex Lutz à l’occasion de son spectacle « Triomphe ». Dans son Petit Q, Willy Papa apprend une mauvaise nouvelle aux fans de « Scream », Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène faire du kickboxing dans son Transpi.