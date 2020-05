Quotidien, deuxième partie du 7 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 mai 2020. On part dans la France confinée avec Paul Gasnier et Paul Bouffard, Julien Bellver nous explique comment Emmanuel Macron vole la vedette à ses ministres et, en plateau, Yann Barthès reçoit Jérôme Jaffré et Gilles Finchelstein pour parler du rapport des Français à leur gouvernement. Et enfin Florence Foresti nous parle de son dé-confinement à venir. Paul Gasnier et Paul Bouffard continuent leur roadtrip dans la France confinée en faisant étape à Mulhouse, dans le Grand-Est. Très durement touché par l’épidémie, la ville se prépare à reprendre peu à peu son rythme. Pendant son échange avec des personnalités du monde culturel mercredi, Emmanuel Macron était accompagné, en toute logique, de son ministre de la Culture, Franck Riester. Sauf qu’il n’a pas pu en placer une, ni pendant l’échange, ni même après pendant le débrief auprès des chaînes d’infos. Jérôme Jaffré est politologue et directeur du Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique. Gilles Finchelstein est directeur général de la Fondation Jean-Jaures et directeur des études chez Havas. Avec eux, on parle politique française à l’heure du confinement. Comment expliquer la chute d’Emmanuel Macron dans les sondages ? Y-a-t-il une crise au sein du couple exécutif ? Comment les Français appréhendent-ils la sortie de confinement ? On en parle avec Jérôme Jaffré et Gilles Finchelstein sur le plateau de Quotidien. Parce que lundi 11 mai, on pourra reprendre une vie à peu près normale. Parce qu’on a un peu oublié comment c’était. Et parce qu’on a tous des idées en tête sur ce qu’on fera le moment venu, on a voulu connaître les attentes de ceux qu’on aime recevoir dans l’émission. Ce soir - et c’est un événement - Florence Foresti nous offre sa playlist spécial dé-confinement. Dans son Petit Q, Willy Papa nous donne des nouvelles des people confinés, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, le chef Juan Arbelaez nous apprend une nouvelle recette spécial confinement, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose et Etienne Carbonnier nous emmène dans les cuisines de Top Chef.