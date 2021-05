Quotidien, deuxième partie du 7 mai 2021 avec Antoine Dupont, Piotr Smolar et Gojira

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 mai : Abda Sall et Arthur Després sont allés visiter la plus grande école de cascadeurs au monde, à Cambray, où ils ont pu suivre un cours avec Malik Diouf. En plateau, Yann Barthès débriefe le rapport de l’avenir du monde publié par la CIA avec le journaliste Piotr Smolar et discute avec la nouvelle star du rugby français, Antoine Dupont. Sur la scène de Quotidien, puis en interview, on reçoit également le groupe de métal français le plus attendu du moment, Gojira, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album, « Fortitude ». Comme tous les vendredis, Juan Arbelaez nous prépare une délicieuse recette – 100 % vegan cette fois – Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et notre Mondaine Clémence Majani s’invite dans les coulisses du JT de 13h sur TF1.