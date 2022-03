Quotidien, deuxième partie du 7 mars 2022 avec Alain Bauer, Emmanuelle Bercot, Pierre Niney et Gilles Lellouche

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 7 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la situation sur place en Ukraine avec le journaliste Arman Soldin, débriefe la marche de soutien au peuple ukrainien à Paris ce week-end et revient sur le ralliement de Marion Maréchal-Le Pen à Éric Zemmour. En plateau, on fait le point sur la guerre en Ukraine avec le spécialiste en criminologie Alain Bauer. En fin d’émission, Yann Barthès reçoit Emmanuelle Bercot, Pierre Niney et Gilles Lellouche à l’occasion de la sortie de leur film « Goliath ». Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques, Anne Depétrini nous encourage à ralentir le flot d’information qu’on reçoit tous les jours et Étienne Carbonnier débriefe le retour de la Fashion Week à Paris.