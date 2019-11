Quotidien, deuxième partie du 7 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 novembre. On part aux États-Unis avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthes reçoit Hervé Le Bras, le chanteur Étienne Daho et le comédien Arnaud Valois. Donald Trump était à Monroe, en Louisiane, où il tenait meeting ce mercredi 6 novembre. Baptiste des Monstiers y était. Hervé Le Bras est historien et démographe. Début novembre, il a publié une note de la Fondation Jean Jaurès pour décrypter les chiffres de l’immigration en France, et les fantasmes qu’ils suscitent. Y-a-t-il un « grand remplacement », une « immigration massive » comme le prétendent de nombreuses personnalités politiques et publiques ? Hervé Le Bras nous en parle sur le plateau de Quotidien. On ne l’attendait pas forcément sur ce terrain et pourtant, Étienne Daho sort un nouvel album qui n’a rien à voir avec ses précédentes créations. Cette fois, il s’adresse non plus aux adultes, mais aux enfants. Avec le comédien Arnaud Valois, il revisite le célèbre conte du « Vilain petit canard », qu’il a mis en musique pour l’occasion. Etienne Daho et Arnaud Valois sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente Paula White, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Étienne Carbonnier fait un point NBA dans son Transpi.

En savoir plus sur Yann Barthes