Quotidien, deuxième partie du 7 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 7 octobre. Baptiste des Monstiers est à Hong-Kong pour couvrir les manifestations. En plateau, Yann Barthes reçoit le chef étoilé Marc Veyrat, en guerre contre le Guide Michelin et les actrices du film événement « Papicha », Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda et Zahra Doumandji. Depuis 4 mois, les Hongkongais se battent POUR la démocratie, contre le régime de Pékin. Le mouvement a pris une toute autre dimension début octobre, après l’utilisation de balles réelles contre un manifestant. Baptiste des Monstiers est sur place. Chef cuisinier de renom, Marc Veyrat a décroché toutes les récompenses grâce à son restaurant « La Maison des bois ». Pourtant, en janvier 2019, le Guide Michelin décide de lui retirer sa troisième étoile, obtenue un an plus tôt. En conflit avec le guide gastronomique, Marc Veyrat a décidé de porter l’affaire en justice. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Algérie, au début des années 90. Nedjma veut devenir styliste, mais son pays va de plus en plus plonger dans un islamisme radical. Dans « Papicha », la réalisatrice Mounia Meddour raconte l’histoire de cette jeune fille, et des femmes en Algérie, entrées en résistance. Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda et Zahra Doumandji sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa continue de nous raconter le Royal Tour de Meghan Markle et du prince Harry, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Étienne Carbonnier débriefe le match France-Tonga.

