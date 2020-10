Quotidien, deuxième partie du 7 octobre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 7 octobre : on parle séparatisme dans les clubs de sport avec Paul Gasnier, en plateau Yann Barthès reçoit la directrice du château de Versailles Catherine Pégard et le kiné/influenceur Major Mouvement. Comme tous les soirs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles des peoples, Étienne Carbonnier fait son Canap du jour et Alison Wheeler répond à toutes les questions que vous vous posez.