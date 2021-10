Quotidien, deuxième partie du 7 octobre 2021 avec Malika Louback, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier retrouve Sophie Dupont au Salon de l’élevage, le rendez-vous incontournable des politiques en campagne. Il revient aussi sur les plaintes contre le professeur Emile Daraï, accusé de violences gynécologiques. En plateau, Yann Barthès reçoit Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely à l’occasion de la publication de leur livre « La France sous nos yeux » puis la mannequin la plus en vogue du moment, Malika Louback. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des BET Awards 2021, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier nous emmène à la Paris Fashion Week.