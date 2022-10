Quotidien, deuxième partie du 7 octobre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 7 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit Aloïse Sauvage qui nous dévoile son deuxième album “Sauvage”. Elle y aborde des sujets intimes mais aussi les grands sujets qui secouent le monde. La deuxième invitée est Lauren Bastide, une icône féministe pour la nouvelle génération qui présente nous livre “Futur·es” dans lequel elle explique que le féminisme pourrait sauver le monde. Jenna Castetbon résume la semaine dans Silence et a traité les sujets de sobriété énergétique, de la guerre en Ukraine et de l’Iran. Dans Flash Mode, Marc Beaugé a mis en avant que les mobilisés de Vladimir Poutine étaient contraints d’amener leurs propres uniformes car l’armée russe n’était pas en mesure de le faire. Il a décrypté la fin de la Fashion Week avec les stars omniprésentes mais aussi les mauvais goûts sur les défilés. Nicolas Fresco dans l’Influencé parle de la star de télé-réalité Julien Bert qui a eu l’idée de créer un compte Mym après le décès de sa grand-mère et de Ricardo Pinto qui nous a fait vivre minute par minute le choix de ses nouvelles dents. Et pour la Mondaine, Clémence Majani s’est invitée aux soirées de la Fashion Week.