Quotidien, deuxième partie du 7 septembre 2020

À retrouver dans le replay de la seconde partie de Quotidien du 7 septembre : Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de Willy Schraen, patron des chasseurs de France très prisé chez les politiques. En plateau, Yann Barthès reçoit les patrons Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon pour parler de leur « référendum pour les animaux », puis Mickaël Lumière et Nikos Aliagas à l’occasion de la diffusion de « Pourquoi je vis », le biopic sur Grégory Lemarchal. Dans son Petit Q, Willy Papa nous donne des nouvelles de Kany West resté relativement discret depuis son gros craquage sur scène cet été, Laurent Macabiès s’intéresse au port du masque chez les politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous débriefe le The Voice Kids de ce week-end.