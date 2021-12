Quotidien, deuxième partie du 8 décembre 2021 avec Camille et Julie Berthollet et Jacques-Antoine Granjon

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 8 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse aux suites de l’affaire Théo dans laquelle trois policiers ont été renvoyés face à la Cour d’Assises. Il revient ensuite sur le déplacement d’Emmanuel Macron dans le Cher et l’Allier, notamment à Vichy. En plateau, Yann Barthès reçoit le PDG de Veepee, Jacques-Antoine Granjon puis les musiciennes Camille et Julie Berthollet. Pour terminer l’émission en beauté, Willy Papa nous parle d’Hayao Miyazaki dans son Petit Q, Alison Wheeler nous fait rêver de boîtes de nuit dans son QFMTV, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe le dernier numéro de Koh Lanta.