Quotidien, deuxième partie du 8 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 8 décembre 2022 : Yann Barthès reçoit l’ancien footballeur international et désormais consultant sportif, Rio Mavuba. Le joueur emblématique du LOSC vient décrypter les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. De son côté, dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le déplacement d’Emmanuel Macron dans la Vienne pour la réunion du Conseil national de la refondation consacrée à la santé. Il revient également sur l’action en justice lancée par six associations écologistes contre le projet pétrolier de Total en Ouganda et en Tanzanie et Romain Sinnes est à Kherson, en Ukraine, passée de ville libérée à ville fantôme. Dans son Petit Q Willy Papa débriefe la 48ème cérémonie des People’s Choice Awards