Quotidien, deuxième partie du 8 février 2021 avec Philippe Etchebest, Paul Pairet, Hélène Darroze, Michel Sarran et Eric Heyer

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 février : Paul Gasnier est allé à la rencontre de Didier Lemaire. Professeur en philosophie, il alerte depuis plusieurs années sur la montée de l’islamise dans sa ville, Trappes dans les Yvelines. Pourtant, tout le monde ne partage pas son constat. En plateau, Yann Barthès reçoit l’économiste Eric Heyer. Avec lui, on décrypte la « dette Covid » dont on parle sur tous les plateaux télé et sur toutes les radios depuis quelques jours. A combien s’élève-t-elle ? Qui devra la rembourser ? Il nous explique tout. En plateau toujours, Yann Barthès reçoit les chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Michel Sarran à l’occasion du lancement de la douzième saison de Top Chef. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la polémique autour des nominations du Golden Globes et surtout de la non-nomination de la série phénomène « I may destroy you ». Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès prend des nouvelles de notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.