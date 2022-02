Quotidien, deuxième partie du 8 février 2022 avec Dominique de Villepin

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 8 février 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier analyse comment Vladimir Poutine s’invite dans la campagne présidentielle française. Au plus fort de la crise avec l’Ukraine et en marge de la visite d’Emmanuel Macron en Russie, tous les candidats à l’élection sont sommés de donner leur avis sur le président russe. Avec Valentine Watrin, on décrypte ensuite comment sont triés, analysés et validés les parrainages d’élus aux candidats à la présidentielle, avant de faire le bilan du premier gros meeting du candidat communiste, Fabien Roussel. En plateau, Yann Barthès fait le point sur une situation internationale et nationale plus que jamais tendue avec Dominique de Villepin. Enfin, Willy Papa nous fait visiter la nouvelle maison de Gwyneth Paltrow dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ de la semaine et Etienne Carbonnier binge la nouvelle télé-réalité de Netflix dans son Canap.