Quotidien, deuxième partie du 8 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 janvier 2020. On parle de l’opération pièces jaunes avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit le chercheur Hugo Micheron pour son livre « Jihadisme français : quartiers, Syrie, prisons » et le mannequin et actrice Laetitia Casta pour son rôle dans la série « Une île » sur Arte. L’opération Pièces Jaunes 2020 a débuté ce mercredi 8 janvier. Brigitte Macron, marraine de l’événement, était à Orléans pour visiter un hôpital. Paul Larrouturou l’a suivie. 5 ans après les tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher, où en est la menace terroriste en France ? Les filières jihadistes sont-elles sous contrôle ? Le chercheur Hugo Micheron publie « Le jihadisme français : quartiers, Syrie, prison », un livre événement sur l’importance des réseaux en France, leurs influences et leurs moyens d’actions. Hugo Micheron est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Mannequin à succès, Laetitia Casta a défilé dans le monde entier pour les plus grands créateurs. Devenue icone de mode, elle a posé pour les plus grands photographes avant de poursuivre sa carrière dans le cinéma. En 2020, elle passe sur le petit écran en devenant une sirène dans la nouvelle série d’Arte, « Une île ». Laetitia Casta est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Jacques Dessange, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène au Salon des élégants et Alison Wheeler fait sa météo du moral.

