Quotidien, deuxième partie du 8 juin 2020 avec Naoil et Claude de Koh Lanta et Pascal Blanchard

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 juin 2020. On revient sur les obsèques de George Floyd et Paul Larrouturou nous parle de la mobilisation des policiers noirs. En plateau, Yann Barthès reçoit l'Historien Pascal Blanchard et les aventuriers de Koh Lanta, Claude et Naoil, vainqueure de l’édition 2020. Une vidéo tournée mardi, à Paris, pendant la manifestation contre les violences policières, montre des manifestants crier à un policier noir qu’il est un « vendu ». Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et posent une question : est-il plus difficile d’être un flic noir en ce moment ? Paul Gasnier est allé poser la question. Pascal Blanchard est Historien, spécialisé de l’histoire de la colonisation, de l’immigration, des discriminations et du racisme. Face à l’ampleur du mouvement né de la mort de George Floyd aux Etats-Unis, on voulait l’entendre sur les racines de la colère qui descend aujourd’hui dans les rues du monde entier. Naoil a remporté ce vendredi la grande finale de Koh Lanta édition 2020, au terme d’une intense épreuve des poteaux. Cette saison de Koh Lanta a été marquée par des audiences record, mais aussi par la popularité de Claude, aventurier finaliste adulé sur les réseaux sociaux, qui a terminé en seconde place. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe la finale de Koh Lanta et, puisqu’on est lundi, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine.