Quotidien, deuxième partie du 8 juin 2021 avec Jérémie Fontanieu, David Benoît et Maxine Eouzan

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 juin 2021 : les policiers sont-ils suffisamment bien suivis pour veiller à leur santé mentale ? Paul Gasnier a rencontré un fonctionnaire de police rescapé d’une double tentative d’assassinat. Alors qu’il ne se sentait pas prêt et aurait dû pouvoir rester en arrêt maladie, un psychiatre de la Préfecture de police l’a renvoyé sur le terrain. Il n’est pas le seul à dénoncer des professionnels de la santé peu empathiques envers les forces de l’ordre. En plateau, Yann Barthès reçoit deux professeurs qui veulent changer l’école. Avec leur projet « Réconciliation », Jérémie Fontanieu et David Benoît visent un « 100% de réussite au bac ». Et ça marche. Yann Barthès reçoit ensuite Maxine, la grande gagnante de la 22ème édition de Koh Lanta. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Stefanos Tsitsipas, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous résume le meilleur et le pire de la dernière saison de Koh Lanta dans son Canap.