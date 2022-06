Quotidien, deuxième partie du 8 juin 2022 avec DJ Snake et Jacques Follorou

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 8 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier suit le déplacement du nouveau ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye. On suit ensuite les réquisitions du procès des attentats du 13 novembre 2015 avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et on part en Russie avec Dimitri Boulba. En plateau, Yann Barthès reçoit le grand reporter Jacques Follorou pour son livre « Mafia Corse, une île sous influence » puis DJ Snake à l’occasion du carton de son dernier clip, « Disco Maghreb ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du speech de Matthew McConaughey à la Maison Blanche, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier nous emmène découvrir le Top Chef version canadienne dans son Canap.