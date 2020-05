En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 8 mai 2020. Lilia Hassaine revient sur ce qu’on disait du Coronavirus avant qu’il n’atteigne l’Europe et Paul Larrouturou s’intéresse à la réouverture des plages françaises. En plateau, Yann Barthès reçoit la conseillère économique Anne-Laure Kiechel et, en duplex, il échange avec la sexperte Maïa Mazaurette et avec Laurent Lafitte pour sa playlist de dé-confinement. Comme tous les vendredis, Marc Beauge nous fait son Flash Mode de la semaine, Jenna Castebon résume l’actualité de la semaine en silence et Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage.