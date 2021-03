Quotidien, deuxième partie du 8 mars 2021 avec Florence Foresti et Anne-Cécile Mailfert

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 mars 2021 : à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Paul Gasnier fait l’état des lieux de la lutte féministe en France et de sa complexité. En plateau, Yann Barthès reçoit la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Mailfert, mais également l’humoriste Florence Foresti. Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte les Critics Choice Awards, Laurent Macbaiès nous ramène en mars 2020 et Étienne Carbonnier débriefe le dernier épisode de The Voice.