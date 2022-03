Quotidien, deuxième partie du 8 mars 2022 avec Elena Volochine, Tatiana Kastouéva-Jean et Elise Vincent

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 8 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole à Florian Litzler, journaliste pour le JT de TF1, actuellement à Kiev, en Ukraine, pour suivre le conflit. Il s’intéresse ensuite à la campagne présidentielle en France avec les allers-retours d’Emmanuel Macron entre sa position de candidat et celle de président. En plateau, on fait le point sur le treizième jour de guerre en Ukraine avec les spécialistes Elena Volochine, Tatiana Kastouéva-Jean et Elise Vincent. Enfin, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques de ce mardi 8 mars dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du Réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène au Salon de l’Agriculture dans son Transpi.