Quotidien, deuxième partie du 8 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 novembre. On fait le bilan des trois ans de présidence Trump avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthès reçoit Panda, concurrent de Mask Singer et le chanteur Philippe Katerine pour la sortie de son 10e album, « Confessions ». Il y a trois ans, Donald Trump était élu président des États-Unis. Un homme a suivi de très près l’ascension et la présidence du milliardaire : l’ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud. Baptiste des Monstiers l’a rencontré à New York. Le phénomène Mask Singer arrive sur TF1 ce vendredi 8 novembre. L’émission, déjà culte en Corée et à travers le monde fait enfin son apparition en France. Le concept ? Des personnalités du monde culturel : chanteur, comédien, humoriste montent sur scène, entièrement dissimulés par d’extravagants costumes. Sur scène, ils vont chanter – le mieux possible – mais surtout tout faire pour que les jurés ne les reconnaissent pas. Philippe Katerine est de retour. Avec « Confessions », il signe son dixième album. Une continuité pour l’artiste très prolifique qui sévit désormais aussi bien au cinéma que sur scène. Philippe Katerine est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un personnage pour nous parler d’un fait d’actu, La Mondaine s’incruste dans les événements huppés de Paris et, comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

