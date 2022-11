Quotidien, deuxième partie du 8 novembre 2022 avec Carole Delga et Jenifer

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 8 novembre 2022 : Yann Barthès reçoit Carole Delga, la présidente de la région Occitanie qui pourrait sauver le Parti socialiste. Il reçoit ensuite la chanteuse Jenifer, en live et en interview, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, « N°9 ». Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Marjorie Taylor Greene, la Trumpiste radicale en course pour les midterms, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier prend des nouvelles de la Star Ac dans son Canap.