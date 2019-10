Quotidien, deuxième partie du 8 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 octobre. On retourne à Hong Kong avec Baptiste des Monstiers pour recueillir le témoignage de jeunes manifestants. En plateau, Yann Barthes reçoit Jassim et Sofia, deux jeunes qui témoignent dans le doc « Gosses de France » sur la pauvreté des mineurs ainsi que Lilia Hassaine, pour la publication de son tout premier roman, « L’œil du paon ». Depuis quatre mois, les Hongkongais se mobilisent pour préserver leur démocratie. Baptiste des Monstiers est sur place, pour suivre les manifestations. Ce week-end, il a rencontré plusieurs jeunes manifestants qui ont accepté de témoigner, à visage couvert, par peur des représailles. Aujourd’hui en France, trois millions de mineurs vivent sous le seuil de pauvreté. Quatre d’entre eux ont accepté de témoigner, de raconter leurs conditions de vie et leur quotidien dans le documentaire « Gosses de France », diffusé ce 8 octobre sur France 2. Jassim et Sofia sont deux d’entre eux. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler, en compagnie du délégué interministériel chargé de la lutte contre la pauvreté, Olivier Noblecourt. Pendant quatre ans, Lilia Hassaine a travaillé chez Quotidien, d’abord en coulisses, puis en plateau. Un jour, elle s’est lancée dans l’écriture d’un roman, son tout premier. « L’œil du paon » est sorti il y a quelques jours, dans la prestigieuse collection « Blanche » de Gallimard. Dans son livre, Lilia Hassaine questionne le jeu des apparences, l’orgueil. Elle est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Kim Kardashian, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Étienne Carbonnier nous emmène au marathon des sables dans son Transpi.

