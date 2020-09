Quotidien, deuxième partie du 8 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de ce second replay de Quotidien du 8 septembre 2020 : la grosse opération drague du gouvernement sur François Bayrou racontée par Sophie Dupont, les arguments des anti-masques rapportés par Paul Gasnier et la pensée d’Emmanuel Macron sur « l’ensauvagement de la societé » précisée par Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthès reçoit Tania de Montaigne pour son spectacle « Noire » et Antoine Bristielle de la Fondation Jean Jaurès pour son étude sur les « anti-masques ». Ce soir, Willy Papa nous donne des nouvelles d’Elon Musk dans son Petit Q, Laurent Macabiès calcule le temps de réaction de François Bayrou dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous fait oublier la pétanque dans son Canap.