Quotidien du 9 avril 2020 avec Maïtena Biraben et Frédérique Warembourg

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 9 avril 2020. On parle du rôle de l’opposition en pleine crise sanitaire avec Salhia Brakhlia, on prend des nouvelles des soignants avec la psychiatre Frédérique Warembourg, Julien Bellver s’intéresse à la communication de l’Elysée et Martin Weill nous emmène aux Etats-Unis où le Covid-19 frappe majoritairement la communauté afro-américaine. Comment jouer son rôle dans l’opposition en pleine crise sanitaire alors qu’on en appelle à « l’union nationale » ? Au Rassemblement national, la question ne s’est jamais vraiment posée : l’union nationale n’est pas à l’ordre du jour. Chez les Insoumis, on se refuse à la critique systématique du gouvernement, sans pour autant retenir les coups. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. La psychiatre Frédérique Warembourg est en charge de la cellule d’urgence médico-psychologique du Nord. Ces dernières semaines, elle vient en aide aux soignants en première ligne dans la gestion de la crise du Coronavirus. On prend de leur nouvelle. Ce jeudi, Emmanuel Macron s’est rendu à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Contrairement à son déplacement à Pantin en début de semaine, aucun journaliste n’était convié ce jour. Pourquoi l’Elysée met-elle les journalistes à l’écart ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. La situation s’aggrave aux Etats-Unis avec plus de 400 000 personnes déclarées positives au Covid-19. Dans le pays, l’épidémie a déjà fait plus de morts que les attentats du 11 septembre 2001. Parmi les victimes, une proportion alarmante d’Afro-américains. S’ils ne représentent que 13% de la population, ils sont les plus touchés par l’épidémie, jusqu’à 70% des cas en Louisiane. On en parle avec Martin Weill. Comme tous les soirs, on prend des nouvelles des couples confinés, Juan Arbelaez nous partage une nouvelle recette, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe Top Chef et Laura Felpin nous aide à gérer notre stress.