Quotidien, deuxième partie du 9 avril 2021 avec Antoine Compagnon, Inès Reg, Kevin Debonne et l'Impératrice

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 9 avril 2021 : le Sénat vient d’adopter une loi interdisant la présence de drapeaux étrangers dans les mairies lors des mariages. Azzeddine Ahmed-Chaouch a cherché à comprendre qui était réellement visé par cette loi. En plateau, à l’occasion du bicentenaire de la naissance du poète Charles Baudelaire, Yann Barthès reçoit le docteur en littérature Antoine Compagnon. Il reçoit ensuite un duo qui a mis des paillettes dans nos vies il y a deux ans et qui continue d’en mettre dans le cinéma : Inès Reg et Kevin Debonne, à l’occasion de la sortie de leur film « Je te veux, moi non plus » sur Amazon Prime. Enfin, Yann Barthès reçoit Flora et Charles, les deux moitiés de l’Impératrice, un duo saisissant de retour avec un second album, « Tako Tsubo ». Et puisqu’on est vendredi, Juan Arbelaez nous propose une nouvelle recette à faire à la maison, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit et La Mondaine s’invite aux répétitions de l’Impératrice.