Quotidien, deuxième partie du 9 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 9 décembre. On continue à parler de la réforme des retraites avec Paul Larrouturou et Valentine Oberti revient sur la manif des mères des 151 lycéens agenouillés par la police à Mantes-la-Jolie. En plateau, Yann Barthès reçoit un petit groupe qui débute : Coldplay, pour un live et une interview événement, ainsi que Jérôme Commandeur pour faire le bilan de son année. Faut-il prendre en compte le nombre d’années d’étude d’un salarié dans le calcul du montant de sa retraite ? La question revient souvent et est notamment portée par la gauche, qui considère que les années d’étude devraient être comptabilisées dans le calcul de la retraite au même titre qu’un emploi. On en parle avec Paul Larrouturou. Un an après, les mères des 151 élèves mis à genoux, les mains sur la tête, par la police de Mantes-la-Jolie étaient dans les rues. Elles dénoncent une « humiliation » et réclament « dignité et justice » pour leurs enfants. On en parle avec Valentine Oberti. Coldplay, c’est un premier album, « Parachute » en 1999, qui les a révélés au monde entier. Leur musique, leur style et la voix inimitable de Chris Martin deviennent incontournables. Depuis, 7 nouveaux albums ont marqué la scène musicale et définitivement installée la notoriété de Coldplay. Après 4 ans d’absence, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman et Will Champion sont enfin de retour cet automne avec « Everyday Life », un double album aux 16 nouveaux titres. Pour la première fois, ils sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente David Dobrik, Laurent Macabiès décryptes les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous fait découvrir le Yoga du rire dans son Transpi.

