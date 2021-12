Quotidien, deuxième partie du 9 décembre 2021 avec Caroline Vigoureux, Mathilde Siraud, Astrid de Villaines et Fabien Olicard

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 9 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les coulisses de la conférence de presse d’Emmanuel Macron, suit le déplacement de Valérie Pécresse en Savoie avec son ancien rival Michel Barnier et revient sur le 57ème jour du procès des attentats du 13 novembre 2015. En plateau, on débriefe la conférence de presse d’Emmanuel Macron avec les journalistes Mathilde Siraud, Caroline Vigoureux et Astrid de Villaines, puis on parle mentalisme avec Fabien Olicard. Dans son Petit Q, Willy Papa nous résume la soirée des People Choice Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Nicolas Fresco nous raconte la vie des influenceurs.