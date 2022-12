Quotidien, deuxième partie du 9 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 9 décembre 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la sortie du premier film produit par le parc du Puy du Fou, “Vaincre ou mourir”. Et l’équipe de Quotidien recueille des témoignages de femmes iraniennes qui manifestent contre le régime en place. Et enfin, la chanteuse et popstar anglaise Shygirl est en live sur le plateau de Quotidien pour présenter son premier album “Nymph”.