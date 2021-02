Quotidien, deuxième partie du 9 février 2021 avec Nicolas Hulot et Corentin Sellin

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 9 février 2021 : Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de Robin Reda, le député Les Républicains qui veut légaliser le cannabis et qui est bien seul dans son parti. Sur le plateau, Yann Barthès reçoit Nicolas Hulot à l’occasion des 30 ans de la Fondation Hulot. On échange avec lui sur l’explosion de l’usage des pesticides en France, la Convention Citoyenne pour le Climat, l’écologie et l’avenir. Ensuite, Corentin Sellin, professeur agrégé d’Histoire et spécialiste des Etats-Unis nous dit tout ce qu’il y a à savoir sur le procès de Donald Trump qui s’est ouvert ce mardi 8 février à Washington. Dans son Petit Q, Willy Papa rend hommage à Mary Wilson, l’une des trois voix des iconiques The Supreme, Laurent Macabiès vérifie les effets secondaires du vaccin sur Olivier Véran dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier s’intéresse au ski-alpinisme dans son Transpi.