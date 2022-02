Quotidien, deuxième partie du 9 février 2022 avec Nikos Aliagas et Sébastien Bohler

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 9 février : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le gros coup de gueule de Rachida Dati face à Anne Hidalgo et Edouard Philippe au Conseil de Paris. Il s’intéresse ensuite à la campagne de Christiane Taubira et revient sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. En plateau, Yann Barthès se demande pourquoi l’humanité est devenue psychopathe avec le neurobiologiste Sébastien Bohler, puis échange avec Nikos Aliagas quelques minutes avant la diffusion d’un documentaire rare et touchant sur la vie de l’animateur. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la cérémonie des Brit Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier regarde des cuistots se faire hurler dessus par Philippe Etchebest dans son Canap.