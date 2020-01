Quotidien, deuxième partie du 9 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 9 janvier 2020. On débriefe la manifestation contre les retraites avec Paul Larrouturou et, en plateau, on parle climat avec Mathilde Imer et cinéma avec Sabrina Ouazani, Kad Merad et Céline Sallette. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient dans les rues ce jeudi 9 janvier pour une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Paul Larrouturou était dans le cortège. Comment réguler le réchauffement climatique ? Venir en aide aux zones et aux espèces les plus menacées ? Comment modifier les comportements à l’échelle mondiale ? Depuis plusieurs mois, un collectif de 150 citoyens planche sur une série de mesures pour le climat, qu’ils présenteront à Emmanuel Macron au mois d’avril. Mathilde Imer a inspiré la création de cette « Convention citoyenne pour le climat » et en est aujourd’hui membre. Elle nous parle de cette mobilisation sur le plateau de Quotidien. Kad Merad devient coach de football dans « Une belle équipe », une comédie signée Mohamed Hamidi, avec Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy, Alban Ivanov ou encore Guillaume Gouix. Après l’élimination de ses joueurs, Kad Merad va monter une équipe féminine pour terminer le championnat. Des footballeuses qui affrontent des footballeurs, c’est une première. Kad Merad, Céline Sallette, Laure Calamy et Sabrina Ouazani sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le séisme provoqué par Meghan Markle et le prince Harry au sein de la famille royale, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa première revue de presse des haters de 2020 et Étienne Carbonnier fait un point NBA.

En savoir plus sur Yann Barthes