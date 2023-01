Quotidien, deuxième partie du 9 janvier 2023 avec Hélène Blanc, Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 9 janvier 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les insurrections au Brésil, sur la guerre en Ukraine et sur la polémique Noël Le Graët. Yann Barthès reçoit Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig à l’occasion de la sortie de leur film « Les Cadors » et la politologue Hélène Blanc pour faire le point sur la situation en Ukraine. Quant à Willy Papa, il décrypte la tournée de promo du prince Harry, chargée en grosses révélations, dans son Petit Q.