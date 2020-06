Quotidien, deuxième partie du 9 juin 2020 avec Christiane Taubira et Assa Traoré

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 9 juin 2020. On revient sur les obsèques de George Floyd avec notre équipe sur place, à Houston aux Etats-Unis. Dans son 20h30 Médias, Julien Bellver décrypte le passage du « tout coronavirus » à quelques informations sporadiques sur le sujet dans les JT. En plateau, Yann Barthès reçoit Assa Traoré et on rejoint, en duplex depuis Cayenne, l’ancienne Garde des Sceaux Christiane Taubira. Les obsèques de George Floyd ont eu lieu ce mardi à Houston, au Texas, où est né l’homme de 47 ans mort au cours d’une interpellation il y a dix jours. De très nombreux anonymes ont fait le déplacement pour rendre hommage à celui qui, depuis, est devenu un symbole de la lutte contre le racisme et les violences policières. Christiane Taubira est en duplex de Cayenne pour échanger avec nous sur les événements récents. Depuis plus de dix jours et la mort de George Floyd aux Etats-Unis, un mouvement de protestation mondiale contre le racisme s’est éveillé. L’ancienne ministre des Sceaux y voit-elle le signe d’un tournant ? Une prise de conscience collective réclamée depuis longtemps ? On en parle avec Christiane Taubira. En septembre 2016, deux mois après la mort d’Adama Traoré à la suite d’une interpellation, Assa Traoré était venue sur le plateau de Quotidien, lire une lettre pour réclamer justice pour son frère. 4 ans plus tard, après le succès du rassemblement du 2 juin à Paris et alors que la ministre de la Justice doit étudier le dossier d’Adama Traoré, Assa Traoré est sur le plateau de Quotidien. Comme tous les jours, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Willy Papa décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous fait découvrir l’émission la plus anxiogène du PAF et, puisqu’on est mardi, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais.