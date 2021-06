Quotidien, deuxième partie du 9 juin 2021 avec Franz-Olivier Giesbert et Suzanne Lindon

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 9 juin 2021 : Sophie Dupont a passé la journée avec Valérie Pécresse. À 10 jours des élections régionales, la candidate de l’Île-de-France est en tête des intentions de vote et espère bien que sa popularité pèsera dans le débat de l’élection présidentielle à venir. En plateau, Yann Barthès reçoit Franz-Olivier Giesbert à l’occasion de la publication de sa biographie de Bernard Tapie aux éditions Presses de la Cité, puis Suzanne Lindon à l’occasion de la sortie de son premier film en tant qu’actrice et en tant que réalisatrice, « 16 printemps ». Dans son Petit Q, Willy Papa célèbre la réouverture des salles de sport, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler nous rappelle ce que sont les boîtes de nuit et Étienne Carbonnier débriefe sa soirée au Stade de France pour le match France-Bulgarie.