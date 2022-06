Quotidien, deuxième partie du 9 juin 2022 avec Henri Leclerc, Marion Kremp et Michaël Prigent

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 9 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les déplacements d’Emmanuel Macron sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, il nous aide à comprendre la situation en Ukraine grâce à la photojournaliste Adrienne Surprenant et nous parle de l’autre procès du Bataclan. En plateau, Yann Barthès échange avec Maître Leclerc sur les questions du refus d’obtempérer et de la légitime défense, de nouveau au cœur des débats après la mort d’une jeune femme ce week-end à Paris. Il reçoit ensuite Marion Kremp et Michaël Prigent pour leur livre « Les Paruraux », sur ces Parisiens partis vivre à la campagne sans y être tout à fait préparés. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des MTV & TV Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier nous emmène au Salon de la voyance dans son Transpi.