Quotidien, deuxième partie du 9 mai 2022 avec Oleg Skripka, Ksenia Bolchakova et le général Dominique Trinquand

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie de lundi 9 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la Grande convention de la NUPES, le départ du PS de Bernard Cazeneuve, la grande journée de formation des apprentis-députés d’Éric Zemmour et le défilé russe vu par les Moscovites. En plateau, Yann Barthès fait le bilan de la journée de commémoration du 9 mai avec la journaliste Ksenia Bolchakova, le général Dominique Trinquand et le musicien Oleg Skripka. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le retour de Bono, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous fait découvrir une nouvelle émission de survie.