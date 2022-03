Quotidien, deuxième partie du 9 mars 2022 avec Michel Scott

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 9 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole aux Ukrainiens. Il prend des nouvelles d’Olga, 33 ans, qui a fui Irpin, en banlieue de Kiev, face à l’intensité des bombardements, mais aussi d’Oleg Skripka, véritable rock star dans le pays, qui refuse de quitter la capitale et continue de transmettre sa musique dans ces heures sombres. Enfin, il s’intéresse à la campagne présidentielle française avec le grand oral des candidats face aux métiers de l’Industrie. En plateau, on écoute le récit de Michel Scott, reporter de guerre pour TF1 rentré d’Ukraine il y a quelques jours. Enfin, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Étienne Carbonnier regarde Des chiffres et des lettres dans son Canap.