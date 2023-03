Quotidien, deuxième partie du 9 mars 2023 avec Keanu Reeves et Chad Stahelski

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 9 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le renvoi de la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre. Il fait également le point sur les frappes russes en Ukraine et Sophie Dupont prend des nouvelles des sénateurs au bout du rouleau. Yann Barthès reçoit la légende Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski à l’occasion de la sortie de « John Wick : chapitre 4 » et Willy Papa brosse leur portrait dans son Petit Q.