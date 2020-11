Quotidien, deuxième partie du 9 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien de ce 9 novembre 2020 : direction les Etats-Unis avec Laura Geisswiller et Paul Gasnier sur place pour revivre avec eux la victoire de Joe Biden. En plateau, on débriefe cette élection hors norme avec le chef du service information de TF1, Guillaume Debré et l’historienne spécialiste des Etats-Unis Sylvie Laurent. On parle ensuite inutilité avec François et Valentin Morel qui lui dédient un dictionnaire amoureux. Enfin, Willy Papa nous parle de la réaction des people et des late-show américains après la victoire de Joe Biden dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son quickie de l’actu et Etienne Carbonnier nous emmène au départ du Vendée Globe dans son Transpi.