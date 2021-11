Quotidien, deuxième partie du 9 novembre 2021 avec Alex Ramirès

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 9 novembre 2021 : on suit l’allocution d’Emmanuel Macron et on la débriefe avec la journaliste Caroline Vigoureux de l’Opinion, le médecin Mathias Wargon et le créateur de CovidTracker Guillaume Rozier. Dans le 20h15 Express de Paul Gasnier, Sophie Dupont nous emmène à Colombey-les-deux-Eglises pour suivre le défilé des personnalités politiques, jamais trop nombreuses lorsqu’il s’agit de se revendiquer du général de Gaulle. En plateau, Yann Barthès reçoit ensuite Alex Ramirès pour déconstruire les clichés sur la masculinité avec son spectacle « Sensiblement viril ». Enfin, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac et Étienne Carbonnier prend des nouvelles des Familles nombreuses dans son Canap.