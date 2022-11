Quotidien, deuxième partie du 9 novembre 2022 avec Pap Ndiaye

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 9 novembre 2022 : Yann Barthès échange avec le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye. À l’occasion de sa venue, Ambre Chalumeau nous parle de l’usage des nouvelles technologies dans les salles de classes et Maïa Mazaurette décrypte l’éducation sexuelle et ses manques dans les programmes scolaires français. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le dernier défilé de Rihanna, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier nous emmène suivre le quotidien des forces de l’ordre dans son Canap.