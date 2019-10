Quotidien, deuxième partie du 9 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 9 octobre. On part à Hong Kong avec Baptiste des Monstiers qui suit les manifestations pro-démocratie sur place et on retourne à Lyon avec Salhia Brakhlia pour écouter les discours de Bill Gates, Bono et Connie Mudenda depuis le fonds mondial de la lutte contre le SIDA. En plateau, Yann Barthes reçoit Gérard Noiriel, historien de l’immigration et du racisme et Xavier Dolan pour son dernier film, « Matthias et Maxime ». Toute la semaine, Baptiste des Monstiers est à Hong Kong pour couvrir les manifestations pro-démocratie. Désormais, les manifestants se réunissent tous les soirs pour amplifier le mouvement. La ville de Lyon accueille la Conférence de reconstitution du Fonds national de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. En pratique c’est une conférence qui accueille des chefs d’États et de gouvernement, ainsi que des personnalités engagées dans la lutte contre le SIDA et les maladies. C’est la première fois que la France accueille cette réunion, sous l’égide d’Emmanuel Macron. Salhia Brakhlia est sur place, à Lyon, pour son Moment de vérité. Elle a pu parler à Bill Gates, le chanteur Bono et aussi Constance Mudenda Alors que l’Assemblée nationale débat sur l’immigration en France, on reçoit Gérard Noiriel. Historien de l’immigration et du racisme, il est également directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Dans son dernier livre, « Le venin dans la plume », il analyse les discours des polémistes Eric Zemmour et Edouard Drumont, qu’il juge sensiblement similaires. Gérard Noiriel nous en parle sur le plateau de Quotidien. Xavier Dolan revient avec son huitième long-métrage, « Matthias et Maxime », un film bouleversant sur l’amitié, le groupe, sur le questionnement, la remise en question, sur la trentaine aussi. Comme à chaque fois qu’il sort un nouveau film, Xavier Dolan vient nous en parler sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente Rudy Giuliani, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler détective enquête sur l’utilité des pères et Étienne Carbonnier nous emmène aux championnats de barbecue dans son Transpi.

