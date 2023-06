Quotidien du 12 juin 2023

Au sommaire de Quotidien du lundi 12 juin 2023 : Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, tandis qu’Ambre Chalumeau nous parle couple et rupture dans sa Brigade. En plateau, Yann Barthès reçoit Camille Chamoux et Damien Bonnard, à l’affiche de « Le processus de paix », un film sur le couple et comment le faire survivre quand on s’aime mais qu’on ne peut plus se blairer. Du tout. Enfin, Pablo Mira nous résume l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous emmène assister à la course la plus barrée du monde : le Rolling Cheese, au Royaume-Uni.