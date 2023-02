Quotidien du 13 février 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du lundi 13 février 2023 : Yann Barthès reçoit Martin Gore et Dave Gahan de Depeche Mode pour célébrer avec eux la sortie prochaine de leur nouvel album, « Memento Mori » et leur future tournée mondiale. Clémence Abafour nous aide à décrypter la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira résume l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous emmène aux Victoires de la Musique dans son Canap.