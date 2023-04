Quotidien du 14 avril 2023

Au sommaire du replay de Quotidien du vendredi 14 avril 2023 : Hoshi est l’invitée de Quotidien pour son nouveau single “Mauvais rêve”. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé s’intéresse à la gaffe vestimentaire d’Emmanuel Macron aux Pays-Bas, à l’écusson qui a fait monter la tension entre la Chine et Taïwan et à l’hystérie provoquée par la marque Corteiz. Dans L’influencé, Nicolas Fresco nous parle de Pâques chez les influenceurs, d’une influenceuse bonnes manières et de Joe Biden qui mise sur les influenceurs pour sa réélection. Enfin, Paloma alias Fabienne Veronik, s’intéresse à la chanteuse Hoshi.