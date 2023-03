Quotidien du 14 mars 2023 avec Thomas Hertog

Au sommaire du replay de Quotidien du mardi 14 mars 2023 : Yann Barthès reçoit Thomas Hertog, ami et collaborateur de Stephen Hawking, pour nous parler de leurs dernières recherches sur l’univers et le temps, qui ne seraient pas tout à fait comme on se l’imagine. Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira résume l’actualité de la semaine en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous débriefe « Cosmic Love », la nouvelle télé-réalité présentée par Nabilla.